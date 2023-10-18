Москва, 18 октября, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу 18 октября потребовал экстрадиции военного преступника нациста Ярослава Хунки (Гунько), чтобы он в полной мере ответил за свои кровавые преступления. Глава Минобороны поручил проработать соответствующее обращение в канадское правительство и в Интерпол.

Кадр из видео Ярослав Хунка

«Факты непосредственного участия нациста Гунько в зверствах против мирного советского населения на территории Львовской области, тогда — территории СССР, в том числе геноциде поляков и евреев, дают все основания требовать его выдачи для привлечения к ответственности», — подчеркнул Шойгу.

Министр отметил, что укрывательство нациста, виновного в смерти сотен, если не тысяч мирных граждан, включая детей, никак невозможно оправдать.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября на заседание парламента Канады с участием главы киевского режима Владимира Зеленского пригласили 98-летнего нациста Хунку. Под аплодисменты присутствующих, в том числе Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, его представили как «борца за украинскую независимость против русских» в годы Второй мировой войны. Хунка служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция».

Позднее дипмиссия Канады направила Зеленскому и жителям Украины извинения за чествование эсэсовца. Трюдо не стал лично извиняться и заявил, что сделал это от лица «парламентариев и канадцев». Спикер канадского парламента Рота тоже извинился за скандал и решил покинуть свой пост.

Посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что после чествования ветерана дивизии СС Россия может возбудить уголовное дело и направить запрос на экстрадицию. По его мнению, премьер Канады, пригласив в парламент нациста, надругался над историей.

В Кремле, комментируя ситуацию, заявили, что факт аплодисментов Зеленского фашисту вновь подтвердил его пристрастие к нацистской идеологии. Сам Хунка после случившегося заявил канадскому телевидению, что хочет уехать из Канады, так как столкнулся с ненавистью, которую невозможно представить. Эсэсовец рассказал, что из-за этого планирует уехать к своим друзьям в Южную Америку.