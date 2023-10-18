Париж, 18 октября, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Поставленное Украине американское оружие, возможно, использовалось совершившим теракт в Брюсселе. Об этом 18 октября написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х (ранее Twitter).

Иван Шилов ИА Регнум

«Террорист из Брюсселя, вероятно, использовал американское оружие, чтобы убить своих бедных жертв. Одно из тех, что посылали Украине и режиму Зеленского?!» — задался вопросом лидер партии.

Политик заметил, что именно европейские страны больше других государств пострадают от передачи оружия коррумпированным украинским властям.

Филиппо напомнил, что о возможности такого развития ситуации предупреждали многие, и назвал полным безумием передачу оружия такому коррумпированному правительству.

«Мы будем первыми жертвами! Остановитесь!» — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 16 октября стало известно, что два человека в форме сборной Швеции по футболу погибли в результате стрельбы в Брюсселе, ещё несколько человек получили ранения. Нападавшему удалось скрыться с места преступления. Футбольный матч отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Бельгии и Швеции из-за трагического инцидента вначале прервали, а затем отменили.

Бельгийское издание Sudinfo 17 октября написало, что напавший на фанатов 45-летний мужчина является выходцем из Туниса и якобы числится в базе данных спецслужб Бельгии. В свою очередь, полиция Брюсселя не нашла связи между нападением террориста на футбольных фанатов из Швеции и обострением палестино-израильского конфликта.

Позднее 17 октября стало известно, что застреливший в Брюсселе двух шведских болельщиков мужчина скончался от полученных во время задержания ранений. Он умер в машине скорой помощи по дороге в реанимацию.