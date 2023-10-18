Тбилиси, 18 октября, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Грузинский парламент не смог 18 октября объявить импичмент президенту республики Саломе Зурабишвили. Сторонникам отставки президента Грузии не хватило голосов.

ТАСС/ EPA/Radek Pietruszka Президент Грузии Саломе Зурабишвили

«В поддержку [импичмента] 86 голосов, против — один голос. Решение не принято», — заявил на заседании парламента спикер Шалва Папуашвили.

Процедуру импичмента Зурабишвили в Грузии запустили 16 октября. В этот день Конституционный суд республики постановил, что президент, отправившись 31 августа, 1 и 6 октября с визитами в Европу без разрешения правительства, нарушила конституцию, а именно 52-ю статью.

Процедуру импичмента инициировала правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Эту инициативу одобрили шесть членов Конституционного суда, против были трое.

Правительство объяснило отказ выдать Зурабишвили разрешение на поездку в ЕС тем, что к ней нет доверия во внешнеполитических вопросах. Президент со своей стороны заявила, что едет в Евросоюз, чтобы добиться для республики статуса страны-кандидата.