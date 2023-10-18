Москва, 18 октября, 2023, 15:48 — ИА Регнум. Жительница Москвы Анна К. потеряла 1,8 млн рублей, мечтая выйти замуж за американца Дэвида, рассказал источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам собеседника агентства, 51-летняя москвичка познакомилась в соцсетях с 52-летним мужчиной, который представился уроженцем Италии Дэвидом. При этом мужчина рассказал, что живёт и работает в США в бизнесе, связанном с нефтью, и ищет «душевного собеседника» в России.

Пара общалась на протяжении трёх недель. Дэвид проявлял заботу, спрашивал у Анны о её самочувствии, прошедшем дне, а вскоре и вовсе предложил «руку и сердце». Россиянка поначалу ответила отказом, ведь заграничного жениха ещё ни разу не видела лично. Однако Дэвид не растерялся и сразу предложил встречу, заверив женщину, что готов приехать в Россию, как только получит визу.

Мужчина уверял, что получить документы ему может помочь только Анна. Он попросил её отправить запрос на некую электронную почту, а после этого женщина получила письмо, в котором утверждалось, что Дэвиду готовы сделать визу, но необходимо оплатить 350 тыс. рублей.

Обсудив данную тему с Дэвидом и убедившись в его благих намерениях, Анна решила внести оплату для оформления приезда будущего жениха. Но на этом трудности не закончились. Вскоре россиянка получила ещё одно письмо, якобы от компании, в которой работает Дэвид. Анну заверяли, что необходимо внести 750 тыс. рублей в качестве страхового депозита Дэвида. Женщина заподозрила неладное и отказалась. Но заграничный знакомый убедил подругу, что достаточно будет и 450 тыс., чтобы он смог приехать. Москвичка согласилась.

В октябре Анна на электронную почту получила уведомление, что для завершения процедуры визита Дэвида осталось внести 380 тыс. рублей, которыми он сможет воспользоваться для выезда из США. Будучи уверенной, что всё это действительно необходимо и только так Дэвид сможет приехать в Россию, женщина согласились. Выполнив все условия, москвичка начала анализировать проводимые действия, после чего рассказала обо всём своей подруге, которая обнаружила, что мужчина с таким же фото зарегистрирован на многих сайтах знакомств под разными именами.

Женщины обратились в полицию, начата проверка. Общий ущерб составил 1,8 млн рублей.

ИА Регнум 2 октября писало, что в Москве 24-летняя Диана К. за 11 дней перевела мужчине, которого видела всего один раз, более 1,2 млн рублей. Девушка даже согласилась оформить несколько кредитов, чтобы дать деньги новому знакомому, который за её щедрость пообещал на ней жениться.