Москва, 18 октября, 2023, 15:37 — ИА Регнум. За последние сутки в зоне проведения спецоперации российские военные пресекли деятельность украинских диверсантов в Херсонской области. Об этом 18 октября в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС Военнослужащие ВС России в зоне СВО

«На херсонском направлении пресечена деятельность четырёх диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Подстепное и Пойма Херсонской области», ― уточнил военный.

В результате боевых действий российские подразделения уничтожили на этом направлении до 70 украинских военнослужащих и два автомобиля. Также украинская армия лишилась артиллерийской системы М777 американского производства и двух гаубиц Д-30.

Как сообщало ИА Регнум, деятельность ещё одной диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) украинской армии Вооружённые силы России пресекли на острове Корабелка в Херсонской области 16 октября. Также в районе Херсона и Никольского в Херсонской области российские войска уничтожили два склада боеприпасов.

Днём ранее российские военные пресекли деятельность ДРГ ВСУ у Ольшан в Харьковской области. Кроме того, подразделения Западной группировки войск отразили на купянском направлении за сутки шесть попыток атак украинской армии.