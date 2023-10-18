* * — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 18 октября, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Информация о том, что на юмориста Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) составили протокол за нарушение закона об иноагентах, является ошибочной, сообщили 18 октября ТАСС в Головинском районном суде Москвы.

Иван Шилов ИА Регнум Максим Галкин

Журналистам объяснили, что сообщение о шоумене появилось из-за сбоя в системе, штраф за нарушение ему не грозит.

«В суд поступил протокол в отношении человека с похожей фамилией — Глинкина М. А.», — сообщили в суде.

Как сообщало ИА Регнум, информацию о поступлении в Головинский суд протокола на Галкина разместили 17 октября в базе данных судов столицы. За нарушение закона об иноагентах физическими лицами грозит штраф в размере от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб.

Юмориста внесли в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. После начала специальной военной операции на Украине он с супругой певицей Аллой Пугачёвой уехал в Израиль. 13 октября 2023 года на фоне эскалации палестино-израильского конфликта Галкин объявил о гастролях по Европе.