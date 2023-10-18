Москва, 18 октября, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Торговая сеть «Перекрёсток» начала использовать экологичные тележки, которые сделаны из переработанного пластика. Первая партия из 10 тысяч тележек уже появилась в 144 супермаркетах в 11 регионах России. До конца ноября «Перекрёсток» планирует масштабировать проект на всю сеть.

Пресс-служба торговой сети «Перекресток» Экотележка

Для изготовления таких тележек производитель — компания «Реклайм» — использует вторсырье, которое в дальнейшем перерабатывается на 98%. Помимо этого, в составе используется полиамид и полипропилен со специальными добавками, что позволяет обеспечить надежность и морозостойкость тележек даже в зимнее время года.

«Перекрёсток» уже давно следует принципам устойчивого развития. Например, покупатели сети могут приобрести в супермаркетах товары для многоразового использования (шоперы, мешочки и авоськи), а некоторые — сдать на переработку», — отметил директор по поддержке бизнеса «Перекрёстка» Сергей Шамов. По его словам, таким образом «Перекрёсток» показывает пользу переработки.

«Федеральная сеть первой на рынке поддержала наши инициативы и проект, интегрировав в свои торговые точки экологичные пластиковые покупательские тележки. Мы уверены, что гости супермаркетов высоко оценят уровень комфорта от использования нашего продукта», — подчеркнул генеральный директор компании «Реклайм» Вячеслав Бахтиаров.