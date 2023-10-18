Москва, 18 октября, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Силы Черноморского флота ВМФ России уничтожили безэкипажный катер украинской армии в центральной части Чёрного моря. Об этом 18 октября рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Василий Батанов/РИА Новости

«Силами Черноморского флота в центральной части акватории Чёрного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — сказал он.

Военный добавил, что силы противовоздушной обороны за сутки перехватили четыре ракеты РСЗО HIMARS и одну управляемую авиабомбу JDAM.

Как передавало ИА Регнум, 13 октября Конашенков сообщил, что морская авиация Черноморского флота за неделю уничтожила один безэкипажный катер украинских военных в Чёрном море.

Представитель компании — разработчика российского зенитного ракетного комплекса «Комар» 3М47-03Э 17 октября рассказал, что новую версию ЗРК оснастили управляемыми ракетами «Атака», в результате чего она стала способна эффективно уничтожать беспилотные катера. Он уточнил, что ракеты «Атака» могут поражать и другие цели, так как их можно наводить с помощью лазерно-лучевого управления.