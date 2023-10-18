Москва, 18 октября, 2023, 15:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на донецком направлении до 115 военных, сообщил 18 октября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Общие потери противника на данном направлении составили до 115 военнослужащих убитыми и ранеными», — сказал Конашенков.

Кроме того, в Минобороны заявили, что российские военные за сутки уничтожили на этом направлении две боевые бронированные машины, два пикапа, орудие Д-20 и гаубицу «Мста-Б».

Как сообщало 18 октября ИА Регнум, российские военные ликвидировали украинский вертолёт Ми-8 на площадке в районе населённого пункта Уманское (ДНР). Помимо этого, в Минобороны сообщили, что в зоне проведения спецоперации на донецком направлении российские силы ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников.

По данным российского оборонного ведомства, за сутки 17 октября на донецком направлении ВСУ потеряли до 485 военных ранеными и убитыми. Российские военные на этом направлении отразили девять атак украинской армии, нанеся удары в районе сёл Орехово-Василевка и Андреевка в ДНР.