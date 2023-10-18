Алёшки, Херсонская область, 18 октября, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Ракетный удар по больнице в Газе, унёсший жизни сотен людей, закономерно шокировал весь мир, но украинская армия осуществляет подобные же атаки регулярно и давно — даже не с начала СВО, а с 2014 года, сказал ИА Регнум военный эксперт Владислав Шурыгин.

Иван Шилов ИА Регнум

«Украина никогда себя никак не ограничивала в нанесении ударов, никогда себя не сдерживала. И, в общем, для нее местные жители, что свои, что, тем более, чужие, всегда были абсолютно рядовой целью. Мы это видели много раз. Ситуация на самом деле полностью повторяется», — подчеркнул эксперт.

Свежим примером могут служить одновременные прицельные удары ВСУ 18 октября по центральной районной больнице города Алёшки и сельской амбулатории в поселок Новая Маячка Алёшкинского района (Херсонской области), отметил эксперт. По счастью, обошлось без жертв, но очевидно, что больница была целью атак украинских военных.

Комментируя произошедшее, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также указал на схожий почерк ударов по Алёшкам и по больнице в секторе Газа.

«Похоже на то, что киевский режим пытается копировать действия израильских властей, убивших почти тысячу человек в больнице в секторе Газа. И там, и там за спинами явно стоят одни и те же режиссёры», — отметил Сальдо в своём Telegram-канале.

Более того, киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре, в том числе по больницам, будучи уверен в своей безнаказанности, продолжил Шурыгин.

Киев знает, что никакого осуждения со стороны западного сообщества его действия не повлекут. Его тактика схожа с тактикой Израиля, который без стеснения обвиняет неких «террористов» в гибели гражданских лиц при атаке на больницу в Газе — при полной поддержке со стороны Запада, уверен Шурыгин.

Удары по больнице в палестинском анклаве и по больнице в Алёшках одинаково воспринимаются западными странами, по умолчанию обвиняющими в преступлениях ХАМАС или Россию, сказал военный эксперт.

«Посмотрите на сегодняшний визит Джо Байдена. Байден хоть где-то, хоть как-то осудил Израиль? Нет. Вся вина была возложена в итоге на ХАМАС. Точно так же, как любая вина за любые украинские преступления всё равно возлагается на Россию, потому что Россия якобы всеобщее зло», — резюмировал собеседник ИА Регнум

Больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» в городе Газа 17 октября подверглась ракетному обстрелу. По данным палестинского минздрава, погибли более 471 человека. Палестина обвинила в нанесении удара израильскую армию. Тель-Авив возложил ответственность за трагедию на запрещённую в РФ террористическую организацию «Исламский джихад».