Тель-Авив, Израиль, 18 октября, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Мирные жители сектора Газа страдают от ударов, которые наносит Армия обороны Израиля, заявил 18 октября глава израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

По итогам встречи с американским президентом Джо Байденом в Тель-Авиве, Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля наносит удары в Газе по законным целям.

«Когда Израиль законно наносит удары по террористам, к сожалению, страдает и гражданские население», — заявил Нетаньяху.

Он заявил, что израильские военные наносят удары по ХАМАС, и именно ХАМАС нужно привлечь к ответственности за гибель мирных жителей, в том числе Газы.

По словам главы израильского правительства, армия Израиля старается свести в минимуму гибель мирных жителей Газы. Он призвал жителям региона скорее переезжать в более безопасные районы.

Мминистр здравоохранения Палестины Мэй Кайле 18 октября назвала число погибших в Газе в результате израильских атак. Оно превысило на сегодняшний день 3,3 тысяч. Кроме того, очень много раненых, из которых 4,8 тыс. не удаётся оказать помощь.

Кроме того, палестинский минздрав назвал число жертв удара по больнице «Аль-Ахли» в Газе. В результате удара погиб 471 человек и ещё 314 получили ранения. Израиль заявляет, что удар по больнице стал результатом действий ХАМАС и что израильская армия к нему не причастна.

Байден на встрече с Нетаньяху поддержал версию Израиля. Президент России Владимир Путин, назвав случившееся в «Аль-Ахли», призвал к немедленному прекращению вооружённого конфликта Израиля и Палестины.