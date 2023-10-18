Москва, 18 октября, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Уголовное дело возбудили в Удмуртии в отношении 19-летней местной жительницы Анны М., которая домогалась 15-летнего молодого человека. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Дело возбудили по ч. 1 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»). Как рассказал источник, жительница города Камбарки приставала у себя дома к десятикласснику Евгению. Об этом узнали правоохранители и по результатам проверки решили привлечь девушку к уголовной ответственности. Сейчас она под подпиской о невыезде.

В августе ИА Регнум писало, что семнадцатилетний воспитанник интерната в Зеленограде обратился в с заявлением о домогательстве со стороны одной из воспитательниц. Теперь действия 48-летнего педагога проверяет полиция.