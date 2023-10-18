Белград, 18 октября, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич считает странным, что Болгария ввела акциз на транзит российского газа. Об этом он 18 октября заявил журналистам, передало агентство Tanjug.

РИА Новости

«Странные вещи происходят — газ опять подскочил, нефть подскочила», — сказал он.

Вучич сообщил, что совсем недавно в ЕС договорились не допускать роста цен на топливо. Накануне Венгрия и Сербия выступили с совместным заявлением в ответ на действия Болгарии.

Как сообщало ИА Регнум, Болгария ввела на прошлой неделе акциз на транзит российского газа в размере 20 левов за 1 МВт/ч (примерно $111 за тыс. куб. м). Размер пошлины составляет порядка 20% от цены газа на хабе TTF в Голландии, где определяются стоимость голубого топлива в ЕС.

Болгарские власти объяснили введение акциза стремлением установить справедливое налогообложение прибыли. В Софии рассчитывают получать от него до 2,4 млрд левов в год (около $1,29 млрд).

По болгарской территории проходит сухопутная ветка от газопровода «Турецкий поток». По ней газ поступает в Венгрию и Сербию. Болгария перестала получать российский газ после того, как отказалась переходить на оплату рублями.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в августе 2023 года, комментируя диверсию на «Северных потоках», заявил, что Будапешт и Белград будут рассматривать посягательства на маршруты получения российского газа как повод для войны.