Москва, 18 октября, 2023, 14:51 — ИА Регнум. Уголовные дела по трём статьям возбудили в отношении российского актёра Кирилла Канахина, вступившего в украинское террористическое сообщество «Русский добровольческий корпус» (РДК) и воюющего за ВСУ. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Фото: соцсети Кирилл Канахин

Так, он является фигурантом по ст. 275 («Государственная измена»), 205.3 («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности») и 205.4 («Организация террористического сообщества и участие в нём»).

Канахин — бывший актёр «Театра Луны» и исполнитель ролей в таких проектах, как «Глухарь-3», «Участковый», «Простые истины». После начала СВО артист сбежал на Украину и начал воевать против России. Он неоднократно в составе украинских диверсионных групп предпринимал попытки вторжения на территорию Белгородской области. Так, 2 марта, группа диверсантов атаковала два села в Брянской области, в результате погибли два человека, ещё несколько были ранены, в том числе 11-летний ребёнок. В ФСБ сообщили, что украинская ДРГ, осуществившая теракт, была выдавлена на территорию Украины, по ней нанесли артиллерийский удар.

По данным следствия, Канахин взял себе позывной Крест, получил военную форму, тактическую экипировку, знаки отличия РДК, огнестрельное оружие, боеприпасы и в период с 25 января 2023 года по март принимал участие в боях на стороне Украины в Херсонской области.

Ранее МВД России объявило в розыск актёра, не уточняя, по какой именно статье он разыскивается.

В мае ИА Регнум писало, что мать Канахина узнала сына на видео с диверсантами. Женщина рассказала, что не поддерживает связь с ним с марта этого года.