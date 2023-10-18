Москва, 18 октября, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский под давлением Запада согласился баллотироваться в президенты Украины, и на всё готов, чтобы победить. Как заявил старший преподаватель МГИМО Алексей Зудин, Зеленский ранее не был настроен на выборы.

OLIVIER MATTHYS/POOL/EPA/ТАСС Президент Украины Владимир Зеленский

«Но из-за рубежа последовал приказ — и теперь он за выборы. Его судьба связана самым тесным образом — если не намертво — с конфликтом с Россией. Именно поэтому в нём пока заинтересованы на Западе», — процитировало политолога «РИА Новости».

Зеленский 27 августа заявил, что проводить на Украине выборы по законодательству запрещено во время военного положения. Чтобы провести их, нужно поменять законодательство. Если Верховная рада готова сделать это быстро, то выборы можно будет провести.

Как он заявил, у Украины нет денег на выборы, поэтому, если Запад поможет, выделив на это свои деньги, выборы президента возможны.

В интервью ИА Регнум политолог Евгения Войко 11 октября заявила, что Зеленский хочет как можно дольше оставаться у власти. Продолжение боевых действий помогает ему сделать это, отодвигая выборы.