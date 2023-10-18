Донецк, 18 октября, 2023, 14:36 — ИА Регнум. За последние сутки в зоне проведения спецоперации на донецком направлении российские силы противовоздушной обороны уничтожили 13 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны 18 октября.

РИА Новости

Кроме того, украинская армия потеряла буксируемые гаубицы «Мста-Б», орудие Д-20, радиолокационную станцию AN/TPQ-36 в Новгородском.

«Подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии отразили девять атак штурмовых групп 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ», ― добавил пресс-секретарь группировки «Юг» Вадим Астафьев.

Также российские подразделения нанесли удар по пункту временной дислокации подразделений оперативной тактической группы ВСУ в районе Славянска. Авиация и артиллерия поразила скопления живой силы и военной техники украинской армии на лисичанском, соледаро-артёмовском, александро-калиновском и марьинском направлениях.

Астафьев сообщил, что на площадке в районе Уманского уничтожили вертолёт ВСУ Ми-8. В него попал барражирующий боеприпас.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 17 октября на донецком направлении ВСУ потеряли до 485 военных ранеными и убитыми. Российские военные на этом направлении отразили девять атак украинской армии, нанеся удары в районе сёл Орехово-Василевка и Андреевка в ДНР.

По данным Минобороны, с начала проведения спецоперации Вооружённые силы России уничтожили 7953 беспилотных летательных аппарата, 491 самолёт и 251 вертолёт ВСУ.