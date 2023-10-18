Москва, 18 октября, 2023, 14:25 — ИА Регнум. В Ульяновске в отделении полиции внезапно умер рецидивист, который не оплатил штраф в 550 рублей. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Дарья Драй ИА Регнум

По его данным, вечером 17 октября сотрудники полиции отправились на вызов: одна из жительниц города пожаловалась на пьяного мужчину возле подъезда. Подозрительным гражданином оказался ранее дважды судимый за кражи и разбой Алексей (имя изменено). Кроме того, за мужчиной числился неоплаченный административный штраф в размере 550 рублей за курение в неположенном месте. Правоохранители составили протокол и доставили мужчину в изолятор.

Однако вскоре задержанный пожаловался на резкое ухудшение самочувствия. Ему вызвали скорую помощь, но врачи уже не сумели помочь. Причиной смерти стала острая коронарная недостаточность. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

7 сентября ИА Регнум сообщало, что в Липецке правоохранители задержали подозрительного мужчину за неадекватное поведение на территории одной из школ. Вскоре после задержания он умер прямо в полицейском автомобиле.