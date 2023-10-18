Пекин, 18 октября, 2023, 14:23 — ИА Регнум. Россия вышла на второе место в товарообороте Китая с неазиатскими странами, заявил 18 октября президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Пекин.

Александр Кряжев/РИА Новости

Он отметил, что формально Россия находится на шестом месте среди торговых партнёров Китая. В реальности картина иная, ведь среди торговых партнёров Китая значится, например, Гонконг.

Президент добавил, что у любой страны с соседями торговый оборот всегда больше, если сравнивать с прочими государствами-партнёрами.

«Из нерегиональных стран мы по сути занимаем второе место в торговле с Китаем после Соединённых Штатов, обогнав уже по этому показателю Федеративную Республику Германия», — сказал Путин.

Путин 18 октября заявил, что Россия и Китай достигли впечатляющего объёма товарооборота. Опережая ранее разработанные планы, страны достигли объёма в $200 млрд.

Приветствуя президента России, прибывшего 17 октября в Пекин для переговоров и участия в форуме «Один пояс — один путь», председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что товарооборот стран вышел на исторические рекорды и приближается к $200 млрд.