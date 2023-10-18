Москва, 18 октября, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Дмитрия Угнивенко на должность заместителя министра цифрового развития, следует из распоряжения правительства Российской Федерации.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Дмитрий Угнивенко

«Назначить Угнивенко Дмитрия Константиновича заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе.

С августа 2021 года Угнивенко занимал в Минцифры пост директора департамента реализации инфраструктурных проектов.

В 2004 году он окончил Московский технический университет связи и информатики по специальности «Многоканальные телекоммуникационные системы». В 2008 году Угнивенко начал работать в макрорегиональном филиале «Центр» ПАО «Ростелеком» в должности начальника отдела. Позднее он работал в должности начальника управления продаж, директора департамента, замдиректора макрорегионального филиала — директора по работе с корпоративным и государственным сегментами.