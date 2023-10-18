Лежащего на проезжей части на Новом Арбате мужчину переехали сразу два авто
Лежащего на проезжей части на Новом Арбате мужчину дважды переехали авто с «мигалками»
Москва, 18 октября, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Сразу два автомобиля с «мигалками» переехали мужчину, который прилёг на разделительной полосе посреди Нового Арбата в центре Москвы, сообщил источник ИА Регнум.
ДТП произошло накануне, вечером 17 октября. Московский дептранс опубликовал в соцсетях видео, на котором запечатлено, как неизвестный мужчина на вид 35–40 лет выходит на проезжую часть и ложится посреди разделительной полосы. Проехать по выделенной части дороги имеют право автомобили со спецсигналами. На кадрах запечатлено, как одна такая машина, замечая лежащего, успевает вовремя свернуть на другую полосу и объезжает его. Однако следом ехало ещё одно авто (Toyota Land Cruiser), которое, по данным источника, принадлежит ФСО России. Водитель, по всей видимости, не заметил человека и переехал лежавшего.
Этот момент и запечатлели дорожные камеры. Однако, как рассказал собеседник агентства, следом за Land Cruiser ехала другая машина со спецсигналами — Toyota Camry. Водитель также не заметил пострадавшего мужчину и снова наехал на него.
Неизвестный был госпитализирован в состоянии клинической смерти. Подробности о его состоянии не поступали. Правоохранители начали проверку.