Москва, 18 октября, 2023, 14:09 — ИА Регнум. Сразу два автомобиля с «мигалками» переехали мужчину, который прилёг на разделительной полосе посреди Нового Арбата в центре Москвы, сообщил источник ИА Регнум.

Кадр из видео

ДТП произошло накануне, вечером 17 октября. Московский дептранс опубликовал в соцсетях видео, на котором запечатлено, как неизвестный мужчина на вид 35–40 лет выходит на проезжую часть и ложится посреди разделительной полосы. Проехать по выделенной части дороги имеют право автомобили со спецсигналами. На кадрах запечатлено, как одна такая машина, замечая лежащего, успевает вовремя свернуть на другую полосу и объезжает его. Однако следом ехало ещё одно авто (Toyota Land Cruiser), которое, по данным источника, принадлежит ФСО России. Водитель, по всей видимости, не заметил человека и переехал лежавшего.

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Этот момент и запечатлели дорожные камеры. Однако, как рассказал собеседник агентства, следом за Land Cruiser ехала другая машина со спецсигналами — Toyota Camry. Водитель также не заметил пострадавшего мужчину и снова наехал на него.

Неизвестный был госпитализирован в состоянии клинической смерти. Подробности о его состоянии не поступали. Правоохранители начали проверку.