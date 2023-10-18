Пекин, 18 октября, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Китайские власти решительно осудили удар по больнице в секторе Газа и призвали стороны ближневосточного конфликта немедленно прекратить огонь. Об этом говорится в опубликованном 18 октября заявлении министерства иностранных дел КНР.

«Китайская сторона шокирована атакой на больницу в Газе, которая привела к огромным людским жертвам и многочисленным пострадавшим. Мы решительно осуждаем этот удар», — говорится в сообщении.

МИД КНР также выразил скорбь по жертвам атаки и соболезнования всем раненым. Кроме того, Пекин призвал к максимальным усилиям по защите мирных жителей и предотвращению гуманитарной катастрофы.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» подверглась ракетному обстрелу. По информации телеканала Al Arabiya, количество погибших и пострадавших в результате атаки превысило 800 человек и продолжает расти.

Палестинское движение ХАМАС 18 октября обвинило в атаке армии Израиля и заявил об ответственность Вашингтона за действия Тель-Авива. Израильские военные возложили ответственность за произошедшее на палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Генсек ООН Антониу Гутерреш ранее в этот же день строго осудил удар по больнице в секторе Газа. Он подчеркнул, что больницы и медицинский персонал защищены международным гуманитарным правом.

Президент России Владимир Путин 18 октября прокомментировал атаку на больницу в секторе Газа. Глава государства назвал произошедшее трагедией и настоящей гуманитарной катастрофой.