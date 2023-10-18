Москва, 18 октября, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Трубопроводные поставки газа в Китай могут достичь уровня поставок в Западную Европу, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер в комментарии для программы «Москва. Кремль. Путин».

Павел Львов/РИА Новости

«Трубопроводные поставки в Китай в самое ближайшее время могут выйти на уровень объёмов поставки, который у нас был на экспорт в Западную Европу», — сказал Миллер.

За первый месяц 2023 года «Газпром» поставил по магистрали «Сила Сибири» в Китай почти 2 млрд куб. м газа. Россия также стала в мае 2022 года крупнейшим поставщиком нефти в Китай, обогнав Саудовскую Аравию.

В августе 2023 года поставки российского газа в Китай установили новый рекорд, превысив суточные контрактные обязательства.

При этом президент России Владимир Путин 11 октября заявил, что газопровод «Сила Сибири» в 2025 году выйдет на проектную мощность в 38 млрд кубометров в год. В связи с этим российский лидер подчеркнул, что экспорт российского газа в Китай развивается. Как уточнил президент, в 2022 году подписали контракт по ещё одному маршруту в Китай, дальневосточному, где объём поставок составит 10 млрд кубометров газа в год.