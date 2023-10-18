Пекин, 18 октября, 2023, 13:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин прокомментировал заявления Вашингтона о том, что Россия якобы проиграла конфликт на Украине. Об этом российский лидер заявил 18 октября на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Иван Шилов ИА Регнум

Глава государства назвал подобные утверждения американского лидера Джо Байдена смешными.

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«Зачем тогда поставлять ATACMS?» ― сказал российский лидер, попросив задать этот вопрос властям США.

Президент подчеркнул, что раз конфликт проигран, то тогда пусть США заберут свои вооружения.

«Если Россия проиграла, то зачем поставлять ATACMS? Пусть заберут назад ATACMS и всё другое вооружение. Садится [Байден] за блины и приезжает к нам на чаепитие», — заявил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября американская газета The Wall Street Journal сообщила, что небольшую партию американских дальнобойных ракет ATACMS доставили на Украину. Снаряды привезли в страну из США в условиях строгой секретности.

Американские чиновники пояснили, что руководство США сохранило в тайне передачу дальнобойных ракет ATACMS Украине, чтобы российская армия не вывезла военную технику и важное вооружение за пределы их радиуса действия.

Агентство Associated Press со ссылкой на осведомлённые источники информировало, что дальнобойные ракеты ATACMS, поставленные США на Украину, оснащены кассетными снарядами. По этим данным, Вашингтон, чтобы избежать дальнейшего обострения отношений с Россией, передал Киеву ракеты несколько меньшей дальности, чем просили власти Украины.

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон подтвердил, что Вашингтон недавно передал Украине тактические баллистические ракеты ATACMS с дальностью полёта 165 км.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил, что Вооружённые силы Украины получили дальнобойные ракеты ATACMS и начали их применять.

Президент России Владимир Путин заявил, что поставки США ракет ATACMS Украине наносят вред и создают дополнительную угрозу, однако это кардинально не изменит ситуации на линии соприкосновения. Он подчеркнул, что Россия сможет отражать такие атаки.

Также глава государства подчеркнула, что поставками вооружения киевскому режиму США всё больше и больше лично втягиваются в этот конфликт, что, по словам Путина, является ошибкой более масштабного, но пока невидимого характера.