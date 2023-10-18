Омск, 18 октября, 2023, 13:10 — ИА Регнум. К новой газораспределительной сети подключены первые дома в райцентре Тюкалинск Омской области. О подключении к экономичному и более экологичному виду топлива сообщил губернатор региона Виталий Хоценко.

Пресс-служба правительства Омской области В Тюкалинске заработала газораспределительная сеть протяжённостью полтора километра

Губернатор рассказал, что в Тюкалинске начала работать новая газораспределительная сеть протяжённостью полтора километра. Газопроводы построил «Омскоблгаз».

«Новая сеть позволяет газифицировать более 40 домов по улицам Кирова, Ноябрьской, 1-й Северной и Депутатской. Специалисты «Омскоблгаза» продолжают подключать новых пользователей. Семьи, живущие по улице Кирова, уже пользуются природным газом», — написал в своем телеграм-канале Хоценко. Он добавил, что в рамках программы догазификации подвели сети прямо к земельным участкам тюкалинцев. «Работу продолжаем», — заключил Виталий Хоценко.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Омск» и АО «Омскоблгаз» Евгений Еловик добавил, что для жителей Тюкалинска, которые подали заявки на догазификацию, газовые сети построены сразу до границ земельных участков. «Специалисты «Омскоблгаза» приступили к подключению, природным газом уже пользуются семьи в домах по улице Кирова. Мы продолжаем прием заявок и строительство сетей в рамках договоров», — отметил Еловик.

На сегодня от омичей принято более 18 тыс. заявок на догазификацию, заключено свыше 13 тыс. договоров. Сети газораспределения построены к границам 7,3 тыс. домовладений, 5,3 тыс. из них подключены к газу.