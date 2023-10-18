Москва, 18 октября, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Председатель Госдумы Вячеслав Володин 18 октября не согласился с идеей разрешить бывшим осуждённым работать учителями, воспитателями или тренерами. Он назвал ошибкой соответствующий законопроект, предполагающий такую возможность для отбывших наказание за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.

РИА Новости

Володин обратил внимание, что инициатива в случае её одобрения может «больно ударить по детям».

«Более чем уверен, так думает подавляющее большинство родителей — они готовы доверить своего ребёнка только людям с безупречной репутацией», — написал Володин в Telegram-канале.

Председатель Госдумы указал, что идея противоречит статьям Трудового кодекса России о праве на занятия педагогической деятельностью и принципах работы федеральной трудовой инспекции. Володин призвал авторов проекта отозвать его и не ждать для этого заседания Госдумы.

Проект, предполагающий разрешение бывшим осуждённым работать учителями, тренерами или воспитателями, внесли на рассмотрение в Госдуму ранее. Авторы инициативы отнесли к допустимым в том числе такие преступления, как склонение к суициду, разбой и сбыт наркотиков. По идее инициативы, комиссии по делам несовершеннолетних должны рассматривать заявления от экс осуждённых граждан, пожелавших стать педагогами, и по итогам рассмотрения допускать или не допускать их до такой деятельности. Планировалось, что совсем не будут рассматриваться заявления от отбывших наказание за убийства, половую неприкосновенность и половую свободу личности, против семьи и несовершеннолетних.