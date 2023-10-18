Пекин, 18 октября, 2023, 12:54 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин и премьер Госсовета Китая Ли Цян на скорой встрече в Бишкеке подпишут план взаимодействия двух стран до 2030 года, сообщил 18 октября журналистам президент РФ Владимир Путин.

Сергей Савостьянов/POOL/РИА Новости Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

Он рассказал, что ещё в марте 2023 года Москва и Пекин достигли определённых договорённостей по этому вопросу.

«Премьеры должны будут детализировать эти пункты и подписать план нашего взаимодействия до 2030 года», — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что план получился конкретный и существенный.

Как сообщало ИА Регнум, Путин находится с официальным визитом в Пекине с 17 октября. Он участвовал в форуме международного сотрудничества «Один пояс — один путь», а также 18 октября провёл переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

Перед переговорами китайский лидер отметил, что за 10 лет 42 раза встречался с российским президентом. Он подчеркнул, что между странами установились дружеские отношения. Российский лидер после завершения переговоров с Си Цзиньпином сообщил, что они длились три часа.