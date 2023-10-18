Москва, 18 октября, 2023, 18:36 — ИА Регнум. Если в Банке России решили доработать дизайн новой тысячерублёвой купюры, то это значит, что к мнению РПЦ и общественности прислушались. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился протоиерей Максим Первозванский.

Михаил Синицын/ТАСС

Ранее Банк России сообщил, что дизайн новой купюры достоинством в одну тысячу рублей будет доработан. Выпуск банкноты в текущем оформлении приостановлен. Центробанк не стал указывать причину такого решения. Однако после презентации ЦБ обновлённого дизайна купюры в тысячу рублей 16 октября последовала волна критических замечаний со стороны общественности и представителей Русской православной церкви. Поводом для разногласий стало отсутствие на Музее истории государственности татарского народа в Казани православного креста, хотя музей расположен в бывшей дворцовой церкви.

Как отметил протоиерей Максим Первозванский, хотя Центробанк и не стал объяснять причину приостановки выпуска новой купюры, но совершенно очевидно, что это связано с общественным возмущением спорного дизайна.

«И Слава Богу, что так отреагировал Банк России. Ведь цель изображений на купюре — объединение общества и следование традиции. И когда бывшая церковь изображается на купюре, то она остаётся символом христианской веры и православия. Но стало уже даже тенденцией последних лет непонятное стыдливое желание не изображать кресты. Это или подрывная работа, или недомыслие дизайнеров», — поделился Максим Первозванский.

Недавно жители Новгородской области также заметили, что на новом варианте символа региона убрали крест, рассказал протоиерей. При этом на эмблеме изображается стилизованный памятник «Тысячелетие России», который имеет в своей основе крест. Протоиерей отметил, что даже если в случае с дизайном купюры не было сознательного умысла отказаться от изображения православного креста, то это указывает на необходимость выбирать другие символы для банкнот.

«Я рад, что Банк принял решение доработать дизайн. На просторах Родины можно найти и другие символы, которые бы вдохновляли общество, а не разъединяли его. Думаю, что могут полностью изменить изображение, где будут символы, призванные объединить и сплотить общество», — отметил протоиерей.

В свою очередь, историк, политолог и публицист Михаил Смолин счёл изначально неправильным решение Банка России периодически менять дизайн российских банкнот. По его мнению, это создаёт ощущение нестабильности и вызывает вопросы к выбору символов для изображения.

«Это порочная история. Исходя из этой логики, деньги будут часто меняться, как на фантиках меняются картинки. Считается, что якобы каждым регионам надо доставить удовольствие, что это будет укреплять дружбу народов. Но хотелось бы стабильности и чтобы на века. А изображение городских видов на деньгах вообще не соответствует российской традиции», — отметил Смолин.

Он напомнил, что издревле на бумажных купюрах изображались значимые политические деятели, российские императоры, а дизайн с видами регионов страны стал решением новой власти. По мнению историка, общество должно выбрать, что оно хотело бы видеть на своих денежных билетах, а потому необходимо провести голосование, чтобы определить изображения и на этом остановиться.

«Есть ощущение, что в Центробанке не придают значения тому, что изображают на российских деньгах, не думают всерьёз о символах. И думаю, что сейчас Банк пошёл на корректировку, потому что такое указание дали сверху. Ведь если обратить внимание, то и монеты раньше у них были без государственной символики, без короны и креста», — обратил внимание историк.

При этом экономист Владимир Григорьев отметил, что та купюра номиналом тысяча рублей, которую ранее презентовал Банк России, впоследствии обязательно станет редким и коллекционным экземпляром. В ЦБ приостановили выпуск с вызвавшим резонанс дизайном, но небольшое количество банкнот всё же было напечатано и оказалось на руках, заметил экономист.

«Эта купюра, конечно, станет редкой и будет представлять интерес для коллекционеров. Возможно, даже не спустя годы, а уже совсем скоро эти купюры будут стоить дороже номинала. Поэтому не стал бы от неё резко отказываться или вводить в оборот, если она уже успела оказаться у кого-то на руках», — поделился Григорьев.

Он также отметил, что технических причин для перевыпуска купюры не было, а потому единственным объяснением остаётся спорный дизайн. Экономист допустил, что есть большая вероятность изменения выбора символов для изображения и выхода обновлённой банкноты с совершенно иным дизайном.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Банк России представил модернизированные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. На новой купюре номиналом 1000 рублей, которая посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, изображена Никольская башня Нижегородского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике в Казанском кремле и Музей истории государственности татарского народа в Казани, который расположен в бывшей дворцовой церкви.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда позднее, 16 октября, призвал тщательнее выбирать изображения для новых банкнот во избежание возможного напряжения там, где без него вполне можно обойтись.