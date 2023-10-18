Москва, 18 октября, 2023, 14:14 — ИА Регнум. Участники специальной военной операции получили оборудование и амуницию на сумму свыше 31 млн рублей. Квадрокоптеры, тепловизоры и средства радиоэлектронной борьбы бойцам 752-го гвардейского мотострелкового полка и других частей, которые выполняют боевые задачи в зоне (СВО), передали известный российский шахматист Сергей Карякин и Народный фронт. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе движения.

Владимир Астапкович/РИА Новости Сергей Карякин

Всего в рамках сбора, который на сайте «Всё для Победы!» объявил Карякин, также являющийся членом центрального штаба ОНФ, неравнодушные россияне перечислили для военнослужащих свыше 32 млн рублей. Из этих денег уже закуплено и доставлено оборудование и амуниция на сумму более 31,9 млн рублей.

На передовую отправили 46 квадрокоптеров различных модификаций на сумму свыше 20 млн рублей, 15 средств радиоэлектронной борьбы на сумму более 2,8 млн рублей. На более чем 5,8 млн рублей закупили зарядные устройства, аккумуляторы, 28 тепловизионных прицелов. Также для бойцов приобрели три тепловизионных бинокля, программное обеспечение для средств связи и другое оборудование, необходимое для осуществления боевых задач на передовой.

Сбор средств продолжается.

«Сейчас бойцам очень нужны автомобили повышенной проходимости, которые не боятся грязи и распутицы. Очень надеюсь на ваше участие и помощь, давайте вместе приблизим нашу общую победу», ― сказал Сергей Карякин.

Всего благодаря помощи гроссмейстера с начала специальной военной операции бойцам оказали поддержку на сумму более 108 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, в июне депутаты совместно с фондом «Наша правда» направили на передовую крупную партию спецтехники общей стоимостью полмиллиарда рублей. Это комплекты для управления БПЛА, экипировка для бойцов, машины с необходимыми ремкомплектами, а также противодронные комплексы и квадрокоптеры.