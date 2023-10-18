Газа, Палестина, 18 октября, 2023, 12:50 — ИА Регнум. Количество погибших в секторе Газа палестинцев в результате ударов израильских военных превысило 3,3 тыс. человек. Об этом 18 октября сообщила министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле.

ТАСС/EPA/

«Более 3300 человек погибли в результате израильской агрессии в отношении Газы», — написала она в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Кайле, в данный момент 4,8 тыс. пациентов в секторе Газа не могут получить лечение на фоне обстрелов.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль рассказал, что число погибших в секторе Газа палестинцев превысило три тысячи человек. По его словам, 11 тысяч человек были ранены и ещё более одного миллиона вынуждены были покинуть свои жилища.

Пресс-служба армии обороны Израиля 18 октября сообщила о продолжении нанесения ударов по десяткам целей палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Израильские истребители нанесли удары по оперативным командным центрам, ряду плацдармов, противотанковым ракетам и ракетным установкам, а также военной инфраструктуре, расположенной поверх туннелей движения.

Вечером 17 октября больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа подверглась ракетному обстрелу. По данным телеканала Al Arabiya, количество погибших и пострадавших в результате удара превысило 800 человек и продолжает расти.

Движение ХАМАС обвинило в этой атаке израильскую армию и возложило ответственность за действия Тель-Авива на Вашингтон. Военные Израиля, в свою очередь, возложили ответственность за удар по больнице на палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона считает удар по баптистской больнице в секторе Газа преступлением и актом расчеловечивания. Она назвала события на Ближнем Востоке глобальной гуманитарной катастрофой мирового масштаба и уточнила, что обострение палестино-израильского конфликта «режиссируется из Вашингтона и Лондона».

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября, когда движение ХАМАС обстреляло ракетами территорию Израиля и захватило несколько населённых пунктов. Израильская армия нанесла ответные удары по сектору Газа и объявила о полной блокаде анклава. Многие политики осудили жёсткую реакцию Израиля на нападение ХАМАС. Египет указал, что удары по Газе и гражданским объектам вышли за рамки самообороны.