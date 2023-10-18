Санкт-Петербург, 18 октября, 2023, 12:21 — ИА Регнум. На трассе «Скандинавия» в Выборгском районе в Ленинградской области обнаружили человеческую руку. Об этом 18 октября сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

По данным источника, часть человеческого тела нашли утром 18 октября на мосту над рекой Перовкой, рядом обнаружили следы свежей крови, однако следов ДТП на месте находки нет и отбойники не повреждены.

«Сейчас специалисты выясняют, что именно произошло: по одной из версий, после удара фуры тело сбитого человека оказалось в реке, однако рассматриваются и другие», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября прохожие нашли под окнами дома в ЖК «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга части мужского тела. Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 36-летний местный житель.

В квартире жилого дома на улице Фабрициуса в городе Москве 11 октября обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. На месте также нашли пакеты с частями тела потерпевшей и предполагаемое орудие преступления. Подозреваемого в преступлении удалось задержать.