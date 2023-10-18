Человеческую руку нашли на трассе в Ленобласти
СМИ: человеческую руку нашли на трассе «Скандинавия» в Ленобласти
Санкт-Петербург, 18 октября, 2023, 12:21 — ИА Регнум. На трассе «Скандинавия» в Выборгском районе в Ленинградской области обнаружили человеческую руку. Об этом 18 октября сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».
По данным источника, часть человеческого тела нашли утром 18 октября на мосту над рекой Перовкой, рядом обнаружили следы свежей крови, однако следов ДТП на месте находки нет и отбойники не повреждены.
«Сейчас специалисты выясняют, что именно произошло: по одной из версий, после удара фуры тело сбитого человека оказалось в реке, однако рассматриваются и другие», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, 14 октября прохожие нашли под окнами дома в ЖК «Чистое небо» в Приморском районе Петербурга части мужского тела. Правоохранители установили личность погибшего, им оказался 36-летний местный житель.
В квартире жилого дома на улице Фабрициуса в городе Москве 11 октября обнаружили тело женщины с признаками насильственной смерти. На месте также нашли пакеты с частями тела потерпевшей и предполагаемое орудие преступления. Подозреваемого в преступлении удалось задержать.