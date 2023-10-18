Тель-Авив, Израиль, 18 октября, 2023, 12:10 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 18 октября назвал число погибших при атаках движения ХАМАС на Израиль. По словам главы государства, в ходе эскалации палестино-израильского конфликта погибли более 1,3 тыс. человек, в том числе 31 гражданин США.

Ilan Assayag/JINI/Global Look Press

«Группировка ХАМАС убила, как мы уже указывали, более 1,3 тыс. человек. И это не преувеличение — убила, именно убила. Среди них 31 американец», — сказал Байден на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

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Как передавало ИА Регнум, днём 18 октября самолёт американского лидера прибыл в аэропорт Тель-Авива. Нетаньяху лично встретил Байдена у трапа. Как сообщали СМИ, в рамках визита в Израиль, помимо встречи с премьером, он проведёт переговоры с президентом Ицхаком Герцогом. В течение встречи глава израильского правительства призвал мир сплотиться в борьбе с движением ХАМАС и поблагодарил США за поддержку.

Накануне визита Байдена в Израиль по больнице в секторе Газа был нанесён удар. Как сообщил телеканал Al Arabiya, в результате него погибли и получили ранения более 800 человек. ХАМАС обвинил в случившемся армию Израиля и заявил о причастности к этому американских властей. Израиль, в свою очередь, заявил об ответственности за удар палестинской группировки «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В МИД России заявили, что Москва расценила удар как преступление и акт расчеловечивания. Официальный представитель ведомства Мария Захарова уточнила, что обострение палестино-израильского конфликта идёт не само по себе, а «режиссируется из Вашингтона и Лондона».