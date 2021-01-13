Москва, 18 октября, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Советский каскадёр и актёр, постановщик трюков Николай Ващилин скончался в возрасте 76 лет. Эту информацию подтвердил оргсекретарь союза кинематографистов РФ Михаил Калинин.

kino-teatr.ru Актёр Николай Ващилин

«Подтверждаю. Дата и причины неизвестны», ― сказал в беседе с «РИА Новости Калинин.

Член Союза кинематографистов России Ващилин умер минувшим летом в Санкт-Петербурге. Однако известно о смерти актёра стало только сейчас.

Он участвовал в съёмках таких фильмов, как «Белое солнце пустыни» (член банды Абдуллы), «Король Лир», «Д`Артаньян и три мушкетёра», где сыграл одного из гвардейцев кардинала, и других.

Николай Ващилин родился 7 апреля 1947 года в Великолукской области. С юности активно занимался спортом, был призёром чемпионатов СССР по самбо и дзюдо. С 1964 по 1996 год работал каскадёром и постановщиком трюков киностудии «Ленфильм».

В списке кинолент, где он сыграл эпизодические роли или снятых с его участием в качестве каскадёра, ― «Три толстяка», «Республика ШКИД», «12 стульев», «Сломанная подкова», «Звезда пленительного счастья», «Они сражались за Родину», «Сталкер», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».