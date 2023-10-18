Тель-Авив, Израиль, 18 октября, 2023, 11:51 — ИА Регнум. Вылет канцлера Германии Олафа Шольца вместе с правительственной делегацией из Тель-Авива прервали из-за сирен воздушной тревоги. Политику и остальным пассажирам пришлось срочно покинуть самолёт, следовавший в Каир. Об этом сообщила газета Bild.

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После объявленной угрозы ракетной атаки Шольца и всех членов его делегации служба безопасности попросила лечь на землю на лётном поле. Один из членов делегации снял происходящее на видео.

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Издание добавило, что канцлер не стал лежать на земле, а побежал к ближайшему бомбоубежищу. По информации DPA, канцлера Германии отвезли в здание на машине.

По словам журналиста Робина Александера, перед тем как Олаф Шольц попал в укрытие, он успел увидеть разрывы ракет израильского «Железного купола», которые перехватили две ракеты ХАМАС.

После этого инцидента Шольц прибыл в Каир. Правительственный лайнер приземлился в столице Египта в ночь на 18 октября.

Как сообщало ИА Регнум, Олаф Шольц прибыл в Израиль 17 октября с визитом солидарности. Он провёл переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. На совместной пресс-конференции он призвал обеспечить улучшенный доступ для гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

Ранее канцлер заявил, что Германия в конфликте Израиля и Палестины может занять только позицию на стороне еврейского государства. По его словам, безопасность Израиля должна быть восстановлена. Он также добавил, что, согласно международному праву, Израиль имеет право защищать себя и своих граждан от этого варварского нападения.