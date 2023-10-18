Курск, 18 октября, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Сапёры Росгвардии сорвали попытку подрыва электроподстанции филиала «Курскэнерго» в Беловском районе Курской области, сообщили 18 октября в экстренных службах.

РИА Новости/Александр Кряжев

«Поступило сообщение об обнаружении двух самодельных взрывных устройств рядом с подстанцией филиала «Курскэнерго», — рассказал «РИА Новости» представитель экстренных служб.

Выехавшие на место сапёры изъяли и обезвредили устройства.

Силовики теперь выясняют, кто мог заложить взрывчатку возле электроподстанции.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 16 октября неизвестные совершили поджог оборудования на подстанции «Башкирэнерго» в Орджоникидзевском районе Уфы. В результате поджога загорелись два шкафа управления обдувом трансформаторов. При этом сами трансформаторы повреждений не получили. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили на месте ЧП ёмкости с остатками воспламеняющейся жидкости.