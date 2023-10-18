Одесса, Украина, 18 октября, 2023, 11:57 — ИА Регнум. Малиновский районный суд Одессы заочно приговорил погибшего осенью 2022 года в ДТП экс-заместителя и. о. главы Херсонской области Кирилла Стремоусова к пожизненному тюремному заключению по обвинению в коллаборационизме и госизмене. Об этом 18 октября сообщило украинское издание «Граты».

Сергей Мальгавко/ТАСС Кирилл Стремоусов

Коллегия судей одесского районного суда также приняла решение о конфискации имущества погибшего и постановила взыскать с него 13 тыс. гривен (около 357 долларов) судебных расходов.

По данным издания, действующие власти Украины судили Стремоусова как живого, так как официально не смогли подтвердить его гибель в ДТП.

Как передавало ИА Регнум, 9 ноября 2022 года Стремоусов погиб в дорожной аварии под Геническом в Херсонской области.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил его орденом Мужества.

Кирилл Стремоусов родился 26 декабря 1976 года в посёлке Гольмовский Донецкой области УССР. В период с 2018 по 2019 год был главой отделения Социалистической партии Украины в Херсонской области. Принимал участие в выборах мэра Херсона в 2020 году, а в 2021-м вступил в партию «Держава».

После освобождения российскими войсками в ходе СВО большей части Херсонской области весной 2022 года занял должность заместителя главы военно-гражданской администрации региона. После состоявшегося в сентябре 2022-го референдума по вопросу присоединении новых регионов к России стал заместителем и. о. губернатора Херсонской области.