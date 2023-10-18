Москва, 18 октября, 2023, 11:47 — ИА Регнум. Участник СВО обнаружил, что, пока он проходил реабилитацию в госпитале, кто-то списал с его карты 700 тысяч рублей, заработанных по контракту. Военнослужащий уверен, что это сделала его сожительница, которой он доверил свои документы, мобильный телефон и банковские карты, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

После получения ранения 32-летний Игорь Г. из Луганской области проходил лечение в Военном клиническом коспитале им. А. А. Вишневского. Когда состояние военнослужащего улучшилось, он решил поделиться этим со своей возлюбленной, но та несколько дней не поднимала трубку, а потом просто отключила телефон. Перед тем как лечь в госпиталь, Игорь попросил своих сослуживцев отдать его сожительнице Марине все документы, карточки и телефон.

«16 октября участник СВО, проходящий реабилитацию, позвонил в Полевой банк РФ, чтобы узнать состояние своего счёта, на котором хранились заработанные за время спецоперации деньги. В банке сказали, что несколько дней назад с его карты списали 700 тысяч рублей. В банке уточнили, что были и другие операции по карте», — сообщил собеседник.

По данному факту полиция проводит проверку и разыскивает сожительницу Игоря. Точная сумма ущерба станет понятна, когда будет изучена выписка с карты.

Ранее ИА Регнум писало, что в Санкт-Петербурге разыскивают Сергея Г., который, будучи представителем саморегулируемой организации арбитражных управляющих, похитил 8 млн рублей у семьи погибшего в зоне проведения СВО добровольца.