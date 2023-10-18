Екатеринбург, 18 октября, 2023, 11:27 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пожар вспыхнул на строящейся ледовой «УГМК-арене». Горит утеплительный материал, сообщили 18 октября в пресс-службе МЧС.

Кадр из видео

«По уточнённый информации, на площади 100 кв. м горит утеплитель на пятом, техническом этаже строящегося здания», — говорится в сообщении.

Прибывшие на улицу Степана Разина пожарные принимают меры по локализации огня. На место прибыли 35 человек и 13 единиц спецтехники.

Информации о возможных пострадавших не поступало.

В 13:11 (11:11 мск) пожарные локализовали возгорание на площади 100 кв. м.

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Как сообщало ИА Регнум, 17 августа на строящейся ледовой «УГМК-Арене» в Екатеринбурге вспыхнул пожар. Тогда на стройплощадке загорелись утеплитель и лакокрасочные материалы. С места ЧП эвакуировали около 200 человек. Пожарные локализовали возгорание на шестом этаже на площади 10 кв. м.

Строительство «УГМК-Арены» началось в 2019 году на месте недостроенной телебашни. Завершение строительства арены отложили на 2024 год.