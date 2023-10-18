Анкара, 18 октября, 2023, 11:21 — ИА Регнум. Главная угроза для Турции исходит от Соединённых Штатов Америки, НАТО, в которой состоит страна, и Израиля. Об этом 18 октября заявил лидер турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.

Иван Шилов ИА REGNUM

Политик отметил, что это подтверждают и заявления президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что деятельность Вашингтона представляет собой чрезвычайную угрозу национальной безопасности Турции.

«После этого заявления правительство больше не может проводить политику, которая под названием политики баланса ставит под угрозу всю нашу безопасность и создаёт неуверенность и дискредитацию в странах региона», ― сказал в беседе с «РИА Новости» лидер партии.

Он подчеркнул, что сказки о политике равновесия закончились.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Перинчек призвал правительство и парламент Турции не способствовать расширению Североатлантического альянса, так как, по его словам, это является угрозой для Турции, и наложить вето на вступление Швеции в НАТО.

Он также подчеркнул, что в партии считают принятие Швеции в члены альянса крайне опасным для национального единства и территориальной целостности страны.

О том, что Анкара должна отклонить ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО, лидер партии «Родина» также заявил 18 октября. Он добавил, что сейчас вопрос о выходе Турции из альянса является вопросом жизни и смерти.

Обозреватель газеты Hurriyet Абдулкадир Сельви отметил, что на фоне сообщений о сбитом военными США в небе над Сирией турецком дроне Анкара может пересмотреть свою позицию по вопросу ратификации заявки Швеции на вступление в Североатлантический альянс.