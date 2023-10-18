Москва, 18 октября, 2023, 11:14 — ИА Регнум. Учёные из Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) представили отечественный мусоровоз-гибрид, который работает как на двигателе внутреннего сгорания, так и на электрической тяге.

РИА Новости/Алексей Майшев

«Скорость на аккумуляторе достигает 60 км/ч <…> электротяга будет использоваться именно для перемещения по дворам», — рассказал «РИА Новости» директор научно-исследовательского института опытного машиностроения ЮУрГУ Рамиль Закиров.

Конструкторы полагают, что мусоровоз-гибрид будет бесшумно передвигаться по улицам мегаполисов, не выбрасывая при этом в атмосферу парниковые газы.

Уральские учёные провели первое испытание разработки. Новый мусоровоз проехал около 100 км от Златоуста до Миасса и обратно без подзарядки. В перспективе разработчики хотят добиться, чтобы представленный образец преодолевал на электрической тяге дистанции большие, нежели существующие российские аналоги.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2022 года КамАЗ выпустил первый мусоровоз на базе шасси нового поколения «Компас». Развитие линейки на базе нового шасси началось с двух моделей массой 9,5 тонны и 11,99 тонны. Грузовые автомобили предназначены для работы в городе и пригороде.

Студенты Московского Политеха создали уникальный гибрид с функцией 3D-принтера. Разработка компактна и экономична, проста и безопасна в эксплуатации. Гибрид сочетает в себе функции трёх станков, которые по отдельности будут занимать большую площадь и стоить дороже.