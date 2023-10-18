Берлин, 18 октября, 2023, 11:12 — ИА Регнум. У поставленных Украине Соединёнными Штатами тактических баллистических ракет ATACMS нет GPS-наведения, сообщил германский журналист Юлиан Репке в соцсети X.

Иван Шилов ИА Регнум

Он отметил, что Киеву Пентагон передал старую версию ATACMS с классическим инерциальным наведением.

«Причина, конечно, одна: успешное глушение российскими средствами РЭБ большинства вооружений с GPS-наведением», — сообщил Репке.

Глава пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон 17 октября сообщила о передаче ракет ATACMS с дальностью полёта 165 км Киеву. Она подчеркнула, что это значительно повысит боевой потенциал Украины. Ракеты, по словам Уотсон, передали «недавно».

В связи с этим российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что эта тайная поставка стала большой и грубой ошибкой Вашингтона. Этот шаг американцы намеренно скрывали от общественности, подчеркнул дипломат.

По словам главы движения «Мы — вместе с Россией» Владимира Рогова, ВСУ использовали ATACMS при ударе по городу Бердянску в Запорожской области в ночь на 17 октября. В городе после обстрела нашли кассетные снаряды от этих ракет.