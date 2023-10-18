Вена, 18 октября, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, являющийся действующим председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), осудил удар по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. Об этом он сообщил 18 октября на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

MOHAMMED SABER/EPA/ТАСС

Он подчеркнул, что гражданское население не должно становиться мишенью или использоваться в качестве живого щита.

«Шокирован разрушением больницы и школы в Газе, жертвами стали сотни гражданских лиц. Мы вновь призываем к соблюдению международного гуманитарного права», ― написал председатель ОБСЕ.

Османи также указал на необходимость привлечь виновных в атаке на больницу к ответственности.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» подверглась ракетному обстрелу. По данным телеканала Al Arabiya, число погибших и пострадавших в результате удара превысило 800 человек и продолжает расти. Al Jazeera приводит данные, что при атаке погибли более 500 человек.

Палестинское движение ХАМАС заявило, что за этой атакой стоит армия Израиля. В свою очередь израильская сторона возложила ответственность за произошедшее на палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари заявил 18 октября, что есть свидетельства того, что больница в Газе не была атакована с воздуха.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш строго осудил ракетный удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа и призвал стороны палестино-израильского конфликта к немедленному прекращению огня.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия считает удар по баптистской больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил ракетный удар по больнице в секторе Газа и призвал прояснить все обстоятельства произошедшего. О необходимости тщательного расследования удара по больнице также заявил канцлер Германии Олаф Шольц.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал удар по больнице «ужасающим преступлением» и призвал привлечь виновных к ответственности.