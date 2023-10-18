Москва, 18 октября, 2023, 10:44 — ИА Регнум. Парламентской ассамблее Совета Европы следует сейчас все силы направить на решение вопросов, связанных с наплывом мигрантов с Ближнего Востока, а не на критику в адрес России, заявила 18 октября официальный представитель МИД Мария Захарова на радио Sputnik.

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По словам дипломата, Западную Европу сейчас, как видно, заботит только одно — Россия. Она напомнила об очередном антироссийском заявлении ПАСЕ, касающемся выборов президента России.

«Сейчас ПАСЕ, я намекаю, единственное, чем сейчас должна быть озабочена эта структура — это анализом того, что в ближайшее время ждёт их страны в виде колоссального наплыва мигрантов», — заявила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что перед европейцами встаёт вопрос, касающийся уже не комфортной жизни и даже не безопасности. В связи с наплывом мигрантов из зоны палестино-израильского конфликта, вспыхнувшего с новой силой 7 октября, возникает проблема глобальной гуманитарной катастрофы.

Захарова добавила, что эпицентром этой катастрофы может стать именно Западная Европа — пространство стран Европейского союза. Уже сейчас в ЕС огромное количество мигрантов, причём среди них не только те, кто спасается ужаса войны, но и преступники.

ПАСЕ 13 октября приняла резолюцию, призывающую признать президента России Владимира Путина нелегитимным главой государства после окончания срока его полномочий в 2024 году, если он будет участвовать в грядущих выборах и победит. Такое решение вынесла Венецианская комиссия Совета Европы.

Посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович назвал ПАСЕ маргинальной структурой, в очередной раз показавшей свою никчёмность, и напомнил, что легитимность высших органов власти определяет только воля избирающих их людей. Дипломат призвал ПАСЕ больше уделять внимания проблемам ЕС.

Захарова 17 октября назвала резолюцию ПАСЕ попыткой вмешательства во внутренние дела России и частью информационной войны Запада.

В ЮНИСЕФ 17 октября заявили, что из-за боевых действий в зоне палестино-израильского конфликта дома покинули свыше 300 тысяч детей. С момента обострения конфликта погибли сотни детей, ещё несколько тысяч получили ранения.