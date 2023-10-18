Анкара, 18 октября, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Моральное превосходство США на Ближнем Востоке из-за обострения конфликта между Палестиной и Израилем в невероятной степени пострадало, Вашингтон находится в шаге от окончательного разрыва с регионом. Об этом 18 октября заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, его слова процитировал телеканал TRT Haber.

Глава МИД Турции отметил, комментируя отправку Вашингтоном двух военных кораблей в регион, что американская сторона считает это сдерживающим фактором на случай вступления в конфликт какой-либо ещё стороны.

По мнению Фидана, США, похоже, дали согласие на то, чтобы движение ХАМАС было исключено из числа тех, кто представляет палестинский народ.

«В какой степени Америка пойдёт на это, пока неясно. На первом этапе они поддерживают Израиль всеми видами боеприпасов. Моральное превосходство США в регионе невероятно пострадало. Возможно, США находятся накануне окончательного разрыва [с регионом]», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке 10 октября американский авианосец «Джеральд Форд» прибыл в восточную часть Средиземного моря. Представители Центральном командования ВС США заявили, что это должно стать сигналом сдерживания на случай, если одна из враждебно настроенных по отношению к Израилю сторон попытается воспользоваться ситуацией.

Командование сил флота США 15 октября сообщило об отправке в Средиземное море второго авианосца Dwight Eisenhower. По информации американских СМИ, этот авианосец присоединится к уже находящемуся в регионе кораблю Gerald Ford.

Заместитель пресс-секретаря минобороны США Сабрина Сингх 17 октября сообщила, что глава Пентагона Ллойд Остин распорядился привести в состояние повышенной готовности 2 тыс. военнослужащих для возможности отправки их на Ближний Восток на фоне обострения конфликта между Израилем и Палестиной. Она добавила, что пока никаких решений о развертывании каких-либо сил не было принято.