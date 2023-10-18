Берлин, 18 октября, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Необходимо провести тщательное расследование ракетного удара, нанесённого по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа. С таким призывом 18 октября выступил канцлер германии Олаф Шольц.

ТАСС/EPA

Он подчеркнул, что кадры взрыва его шокировали и ужаснули.

«Ранены и убиты ни в чём не повинные мирные жители. Наши мысли — с семьями погибших», ― написал федеральный канцлер в социальной сети X (ранее Twitter).

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября больница «Аль-Ахли Аль-Маадани» подверглась ракетному обстрелу. По данным телеканала Al Arabiya, число погибших и пострадавших в результате удара превысило 800 человек и продолжает расти. Al Jazeera приводит данные, что при атаке погибли более 500 человек.

Палестинское движение ХАМАС заявило, что за этой атакой стоит армия Израиля. В свою очередь израильская сторона возложила ответственность за произошедшее на палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Пресс-секретарь израильской армии бригадный генерал Даниэль Хагари заявил 18 октября, что есть свидетельства того, что больница в Газе не была атакована с воздуха.

Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи с потерей невинных жизней. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал удар по больнице «ужасающим преступлением» и призвал привлечь виновных к ответственности.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш строго осудил ракетный удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа и призвал стороны палестино-израильского конфликта к немедленному прекращению огня.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия считает удар по баптистской больнице в Газе преступлением и актом расчеловечивания. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил ракетный удар по больнице в секторе Газа и призвал прояснить все обстоятельства произошедшего.