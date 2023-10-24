Москва, 24 октября, 2023, 11:50 — ИА Регнум. В российских школах и колледжах продолжается работа по патриотическому воспитанию учеников. В образовательную среду пришли 2,9 тыс. советников директора по воспитанию, в учебных учреждениях проводится церемония исполнения гимна и поднятия флага, а также введён единый учебник по истории. В расписании школьников появились «Разговоры о важном» — занятия, на которых ребята вместе с классными руководителями разбираются в непростых вопросах: изучают историю страны и региона, рассуждают на темы, важные для страны и каждого человека.

Пресс-служба Минпросвещения России В российских школах проводят уроки «Разговоры о важном»

«Глубокое знание своей истории, уважительное, бережное отношение к великому патриотическому, духовному, культурному наследию Отечества позволяет делать верные выводы из прошлого», — отмечал российский президент Владимир Путин на Первом Всероссийском школьном историческом форуме «Сила — в правде!».

Сохранить нравственные ценности, поддержать единство и воспитать уважение к Родине у подростков помогает национальный проект «Образование».

К примеру, в Валуйском колледже (Белгородская область) «Разговоры о важном» посвятили истории кино — провели урок «По ту сторону экрана. 115 лет кино в России».

«Такие занятия формируют у наших студентов высокие нравственные идеалы, любовь к Родине, приоритет духовного над материальным, гуманизм, историческую память и преемственность поколений, культурно-историческое наследие страны, развитие и самореализацию личности», — рассказала преподаватель Валуйского колледжа Татьяна Томарева.

В начале октября на внеурочных занятиях «Разговоры о важном» в образовательных учреждениях в Николаевске Волгоградской области речь шла о дружбе.

«Я считаю, что эти разговоры важны, так как мы каждый раз узнаем что-нибудь новое и интересное, то, что нам в будущем пригодится в жизни, учимся договариваться, считаться с мнением друг друга и при этом не отказываться от своей точки зрения», — отметила ученица 7-го класса школы №3 Екатерина Тищенко.

Министерство образования Херсонской области Урок «Разговоры о важном» в школе в Херсонской области

А для учащихся в Херсонской области «Разговоры о важном» посвятили отечественному кинематографу. По словам гендиректора «Мосфильма» Карена Шахназарова, воспитание и обучение — одна из важных миссий советского кинематографа.

«Я думаю, что детям важно знать своё прошлое, и как раз через советские фильмы они лучше всего его могут узнать», — сказал режиссёр в видеообращении к участникам «Разговоров о важном».

Большое значение педагоги придают появлению в школах единого учебника истории: во все регионы страны доставлено более 755 тысяч экземпляров. Новое пособие основано на принципах объективности, исторического суверенитета и уважения к прошлому страны, отмечают педагоги.

«Этот учебник более современный, и он действительно нужен нашим детям. В последнее время больше внимания уделяется формированию личности ребенка, его гражданской позиции, чувства патриотизма, сопричастности ко всему, что происходит вокруг. И конечно, учебник истории должен содержать верные акценты для того, чтобы эти личностные качества были сформированы», — отметила учитель истории и обществознания школы № 16 Рязани Ирина Кондратьева.

Участие в воспитании молодёжи принимают некоммерческие организации и социально ответственный бизнес. Лучшие проекты они представляют на Национальной премии «Наш вклад», получая за их реализацию статус «Партнёр национальных проектов России». Одним из финалистов премии стала общественная организация «Общий интерес», представившая проект по увековечиванию подвига советских летчиков Бориса Капустина и Юрия Янова.

6 апреля 1966 года советские лётчики увели истребитель Як-28П с отказавшими двигателями от жилых кварталов Берлина. Офицеры отказались катапультироваться и направили машину на озеро Штёссензее в британской оккупационной зоне. Таким образом, экипаж боевого самолёта ценой своих жизней предотвратил жертвы среди гражданского населения. В 2016 году общественники выступили с инициативой создания памятника героям в родном для Бориса Капустина городе — Ростове-на-Дону. Открытие монумента состоялось в ноябре 2022 года.

Donland.ru Памятник советским лётчикам Борису Капустину и Юрию Янову

«Никто, кроме русского солдата, русского офицера не смог бы с таким благородством отдать жизнь за спасение вчерашних врагов — мирных жителей Западного Берлина, натовского вражеского города. При этом командир приказывал штурману катапультироваться, а штурман отвечал командиру, что тогда самолет точно не уведем», — отметил помощник президента Владимир Мединский.

По словам авторов проекта, за всё время степень информированности жителей Ростовской области о подвиге лётчиков выросла в два раза.

Турагентство «Магазин путешествий» также получило статус «Партнёр национальных проектов России» по итогам участия в Национальной премии «Наш вклад», представив на премию книгу для детей «Азбука Липецкой земли». В ней каждая буква алфавита отсылает ребёнка к городам, ремёслам, истории, известным личностям и местам, писателям. Для школьников и их родителей разработаны маршруты по объектам «Азбуки».

«Родители вовлечены в процесс тоже: укрепляют семейные ценности через совместное времяпрепровождение. Вначале чтение, потом культурные походы и короткие путешествия с домочадцами», — отметила автор идеи Светлана Бычкова.

Предприниматель Владимир Киселёв одержал победу с проектом «Рекрутское депо — погружение в эпоху». По его оценке, 95% школьников черпают свои знания по военной истории России исключительно из школьной программы, и никто из опрошенных не смог назвать традиции увековечивания памяти имён героев, существовавших до 1917 года.

«Главный итог нашей работы мы видим в создании команд, подобных нашему «Рекрутскому депо», в различных регионах, которые продолжат работу по изучению славных исторических вех нашей Родины», — говорит Владимир Киселёв.

Как сообщало ИА Регнум, работа по патриотическому воспитанию в российских школах и колледжах ведётся по национальному проекту «Образование». К концу 2024 года не менее 24% россиян будут вовлечены в систему патриотического воспитания.