Петропавловск-Камчатский, 18 октября, 2023, 10:08 — ИА Регнум. Камчатский вулкан Безымянный произвёл выброс пепла на высоту до 11 километров над уровнем моря, после чего ему присвоили «красный» код опасности для полётов авиации. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.

МЧС России по Камчатскому краю

«По данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), вечером 18 октября из вулкана Безымянного был зафиксирован второй пепловый выброс на высоту до 11 000 метров при высоте самого исполина — 2882 метра», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в данный момент шлейф пепла перемещается на северо-восток вглубь полуострова и на его пути находятся посёлки Ключи и Козыревск, а также село Майское Усть-Камчатского района, в которых не исключена возможность выпадения незначительного количества пепла. Сейчас выпадения пепла в населённых пунктах не зафиксировано, групп туристов в районе Безымянного нет.

«Безымянному вулкану присвоен «красный» код авиационной опасности», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября в посёлках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского района из-за пеплопада отменили школьные занятия. Жителей Козыревска призвали не открывать окна, не выходить на улицу и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН 20 сентября сообщили об активизации извержения вулкана Ключевской на Камчатке. За активностью вулкана продолжает наблюдать Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT).