Минусинск, Красноярский край, 18 октября, 2023, 10:02 — ИА Регнум. Сотрудники Госавтоинспекции вынуждены были открыть огонь из табельного оружия, чтобы остановить пытавшийся от них скрыться автомобиль в районе Минусинска на юге Красноярского края, за рулём которого оказался пьяный подросток. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

МВД России по Красноярскому краю

Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на 18 октября, когда сотрудники Госавтоинспекции в ходе патрулирования на улице Магистральной в Минусинске увидели отечественную легковушку с тонированными стёклами без номеров, водитель которой проигнорировал их требование остановиться и пытался скрыться.

Автоинспекторы включили сирену и начали погоню за машиной, которая пыталась скрыться из города. Водитель, уходя от преследования, несколько раз нарушил правила движения и создал аварийные ситуации.

«На загородной дороге стражи правопорядка приняли решение о применении табельного оружия для остановки транспортного средства. После предупредительного выстрела вверх один из полицейских произвёл прицельные — по колёсам. Машина остановилась. Водитель и пассажиры попытались скрыться с места происшествия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники полиции задержали убегавших с применением спецсредств. По данным правоохранителей, за рулём автомобиля находился 17-летний подросток с внешними признаками опьянения, его пассажирами были два приятеля в возрасте 16 и 18 лет.

«На место был вызван отец парня. Проведённое освидетельствование нарушителя подтвердило, что он нетрезв. Показания прибора составили 0,25 мг/л», — указывается в сообщении.

На находившегося за рулём несовершеннолетнего составили административные протоколы: за управление транспортным средством в состоянии опьянения не имеющим права управления, за невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке, выезд на полосу встречного движения и излишнюю тонировку.

Также на всех троих подростков составили протоколы за невыполнение законного требования сотрудника полиции.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября водитель иномарки не справился с управлением и въехал в остановку общественного транспорта в Екатеринбурге. В результате ДТП два человека скончались на месте.

Ранее в этот же день в Курской области в районе села Тёткино перевернулся военный «КамАЗ». Водитель и пассажир из числа военнослужащих срочной службы погибли на месте. Ещё одного «срочника» госпитализировали.