Белгород, 18 октября, 2023, 09:50 — ИА Регнум. Село Новая Таволжанка в Белгородской области подверглось 18 октября обстрелу со стороны ВСУ, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

РИА Новости/ Сергей Аверин

В результате обстрела никто не пострадал.

«Нарушена линия электроснабжения, под частичное отключение попадают абоненты сёл Новая Таволжанка и Архангельское», — сообщил Гладков.

Губернатор отметил, что на месте работают сотрудники оперативных и аварийных служб, занимаясь устранением последствий обстрела.

Гладков в ночь на 18 октября сообщил, что российские силы ПВО уничтожили шесть беспилотников над Белгородской областью. Дроны сбили в Белгородском районе и Яковлевском городском округе.

В Минобороны 18 октября сообщили, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 28 дронов ВСУ — над Белгородской и Курской областями и над акваторией Чёрного моря.