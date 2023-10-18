Тель-Авив, Израиль, 18 октября, 2023, 09:27 — ИА Регнум. Израильские войска на протяжении последних нескольких дней продолжали нанесение ударов по десяткам целей палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

ТАСС/ Ilia Yefimovich/dpa

«В течение последних нескольких дней ЦАХАЛ продолжала наносить удары по десяткам террористических объектов в секторе Газа», — говорится в сообщении.

По данным ЦАХАЛ, в результате этого были уничтожены командир противотанковой ракетной системы бригады ХАМАС Мухаммед Авдалла и ответственный за организацию атак на Израиль из сектора Газа представитель военно-морских сил ХАМАС Акрам Хиджази.

Уточняется, что за сутки израильские истребители осуществляли удары по оперативным командным центрам, ряду плацдармов, противотанковым ракетам и ракетным установкам, а также военной инфраструктуре, расположенной поверх туннелей движения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18 октября ЦАХАЛ призвала жителей сектора Газа эвакуироваться в гуманитарный район Аль-Маваси. По словам израильских военных, там им по мере необходимости будут оказывать помощь.

Ранее в этот же день Армия обороны Израиля сообщила об ударах, нанесённых по объектам шиитского движения «Хезболла» на территории Ливана. Уточнялось, что под огонь попали наблюдательный пункт и объекты военной инфраструктуры движения.