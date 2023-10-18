Москва, 18 октября, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Центробанк доработает дизайн новой банкноты номиналом 1000 рублей, её выпуск пока приостановлен. Об этом 18 октября сообщила пресс-служба регулятора.

РИА Новости/ Виталий Белоусов

«В настоящее время принято решение остановить выпуск банкноты [номиналом 1000 рублей]. В широкое обращение она не поступила», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, 16 октября Банк России представил модернизированные купюры номиналом 1000 и 5000 рублей. На новой купюре номиналом 1000 рублей, которая посвящена Нижнему Новгороду и Приволжскому федеральному округу, изображена Никольская башня Нижегородского кремля, Музей археологии и этнографии в Уфе, башня Сююмбике в Казанском кремле и Музей истории государственности татарского народа в Казани, который расположен в бывшей дворцовой церкви.

После этого ЦБ подвергся критике из-за того, что на изображении здания церкви, в которой находится Музей истории государственности татарского народа, нет креста.

Председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда позднее 16 октября призвал тщательнее выбирать изображения для новых банкнот во избежание возможного напряжения там, где без него вполне можно обойтись.